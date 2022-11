iOS 16.2では常時表示のロック画面の壁紙と通知をオフにできるみたい

プライバシー面においても安心。

iPhone 14 Proシリーズに搭載されている常時表示ディスプレイですが、この先さらに使い勝手がよくなりそうです。

MacRumorsによると、先日配信されたiOS 16.2の最新ベータ版には、ロック画面の常時表示はオンにしたまま壁紙と通知をオフにできる項目が追加されているとのこと。

これはiPhoneの「設定」アプリ→「画面表示と明るさ」→「常にオン」から切り替え可能だそう。

iPhoneの常時表示って「え? 画面消えてるの?」ってくらい明るいのに加えて、壁紙もけっこうしっかりと見えるのでこれはかなりウェルカムな機能(むしろ最初からあってもよかった気が...)。

iPhone 14 Pro Always On Display now has a few settings in iOS 16.2 Beta 3



You can disable your wallpaper and/or notifications for a more classic Always On look 👌 pic.twitter.com/ofl3Qhdtys