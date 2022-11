iPhone 15シリーズでUSB-Cになるけど、Pro以外は｢実質Lightning｣かもしれない…

ついに来るかも、USB-C時代! …でも?

若干の不安もあるんです。EUによるUSB-C法案(2024年までにスマートフォンなどの電子機器におけるUSB-Cポートの搭載義務化)が可決されたこともあり、来年のiPhone 15シリーズはついにUSB-Cを採用する! 説が有力。

僕らとしてはケーブル統一できてヤッター!なんだけど、Appleの情報に精通したアナリスト、ミンチ−・クオ(Ming-Chi Kuo)氏の調査によると、高速転送をサポートするのはiPhone 15 Proシリーズのみ。ProではないiPhone 15シリーズは、Lightningと同じくUSB 2.0規格だというのです。

My latest survey indicates all 2H23 new iPhones will abandon Lightning and change to USB-C, but only two high-end models (15 Pro & 15 Pro Max) will support the wired high-speed transfer, and the two standard ones (15 & 15 15 Plus) still support USB 2.0 same as Lightning.