有人宇宙飛行の｢新時代｣へ…宇宙探索の新たな一歩を踏み出した

火星に降り立つ日も遠くない、はず。

2022年11月16日未明(現地時間)、フロリダ州のNASAケネディ宇宙センターの39B発射台から、無人宇宙船「オリオン」を搭載したNASAのSLS(スペース・ローンチ・システム)ロケットが宇宙へと飛び立ちました。人類が再び月面着陸を目指すミッション「アルテミス」が幕を開けたのです。

ロケット打ち上げを、ケネディ宇宙センターにほど近い見学スペースのバナナクリークで見守っていたアリゾナ州立大学地球宇宙探査学部のジェームズ・ライス副部長は、「今日、私は歴史の1ページを目にしました」と米ギズモードのインタビューに答えています。ライス氏は惑星科学者で、NASAの火星探査機「パーサビアランス」のミッションにも携わり、8月と9月にSLSロケットの打ち上げが中止・延期になった時も宇宙センターにいたそうです。

そして11月16日午前1時47分、満を持して巨大なSLSロケットが地球を出発し、月面および宇宙探査の新時代が幕を開けたのです。

ライス氏は「(打ち上げ時には)光がまばゆいばかりで、文字どおり夜が昼へと変わったようでした」と感想を語っています。「発射から数秒後には不吉に思えるようなゴロゴロ…という音が轟き、徐々に振動を伴うように大きくなって、燃え盛る炎が腹にズンズン響くみたいな…そんな跳びはねる音へと変わっていきました」。さらに同氏は、「私は何年もシャトルの打ち上げを見てきましたが、そのどれよりも激しくパワフルでした」と興奮を伝えています。

今回のミッションは単なる「アポロ時代の延長」ではなく、月とその先の宇宙を探索する「新時代」の幕開けとして、大きな一歩を踏み出すことになります。

Congratulations to @NASA and our private sector and international partners on the launch of Artemis I. Today, America is charting a path back to the Moon. This is a landmark moment for our nation and our world.