NASA｢やっぱりアルテミス4でも有人月面着陸やります｣

今月中旬にアルテミス1の打ち上げを控えるNASAが、少し先のミッションであるアルテミス4に関して、いくつかの変更点が明かしました。一時は実施を見送っていた有人の月面着陸を復活させ、2027年のミッション実施を目指すそうです。

これでNASAは、2020年代のうちに2度も月面着陸を試みることになります。

NASAがこの方針転換を発表したのは10月28日、アラバマ州ハンツビルで開催された米国宇宙航行学会のウェルナー・フォン・ブラウン記念シンポジウムでのこと。NASAアルテミス計画開発部門のMark Kirasich副部門長がプレゼン中に発表したと、SpaceNewsが報じています。元々アルテミス4では有人月面着陸が予定されていましたが、ミッションがあまりに複雑だったため、NASAは1月の時点で月面着陸を除外。今回は、当初の計画に立ち返ったということですね。

