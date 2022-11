空港の荷物検査でスーツケースの中から｢猫｣

なお、無賃搭乗の容疑で優しく確保された茶トラは無事帰宅!繰り返す、無事帰宅!

今月16日、ニューヨーク州のJFK空港のTSAで、チェックインされた荷物をスクリーニングしていたらけたたましくアラームが鳴り響きました。係員がレントゲンスキャンを確認すると、そこにはなにやらネコ型のものが…。

茶トラがすっぽりと収まっていたそう。そのときの様子は、TSAの公式Twitterアカウントに投稿されています。

We’re letting the cat out of the bag on a hiss-toric find. This CATch had our baggage screening officers @JFKairport saying, “Come on meow”! Feline like you have travel questions reach out to our furiends @AskTSA. They’re available every day, from 8 a.m. – 6 p.m. (ET). [pic.twitter.com/LpIkLbAgzC](http://pic.twitter.com/LpIkLbAgzC)