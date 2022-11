完全新作?それとも...。

映画『シン・ゴジラ』の劇場公開から早6年。1954年のオリジナル作品『ゴジラ』が製作されて以来、これまで計37本のゴジラ作品が作られてきましたが、その記念すべき最新作が来年公開されることが突如発表されました。

「ゴジラ」シリーズ最新作の監督を務めるのは、映画『ALWAYS 三丁目の夕日』シリーズやフル3DCGアニメーション映画『ルパン三世 THE FIRST』の監督でも知られる山崎 貴氏。

実写作品になるのか、それともアニメーション作品になるのかはわかりませんが、映画『シン・ゴジラ』の続編になる可能性はやっぱり低いのかな...。

また、現時点では劇場公開日が2023年11月3日(金)に決定していることしか明らかにされていません。

まだまだ謎が多い「ゴジラ」の最新作。続報を待ちましょう。