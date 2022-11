NASAの宇宙船オリオン、初の月フライバイ。アルテミス計画は着実に進行中

ステキな画像が届きました。

アルテミス1ミッションは計画通りに進んでおり、NASAの無人宇宙船「オリオン」は現地時間の月曜朝、極めて重要な軌道修正に成功しました。初めて月への最接近を果たしたオリオンは、月の表面から80マイル(約130km)の距離まで近づいたのです。

11月16日に打ち上げられたオリオンは、米東部時間の20日午後2時9分に月の引力が影響する範囲に入り、現在は最終的な目的地である遠方逆行軌道(DRO)へと向かっています。オリオンはDRO突入のためにフライバイ燃焼を2回行なう必要があって、その1回目を月曜の朝に実施したとNASAのブログに書かれていました。

オリオンは午前7時44分から2分30秒にわたって、軌道制御システムエンジンを噴射。そのとき月とは328マイル(約528km)離れていて、時速5,023マイル(約8,064km)で移動していました。7時57分には月面から81マイル(約130km)地点を通過し、アルテミス1ミッションにおける最接近を記録。オリオンは現在、時速5,102マイル(約8,211km)に達するスピードで月から離れています。

遠方逆行軌道とは月の公転軌道と逆行するような軌道で、この軌道に乗った宇宙船は月から遠く離れた地点を航行します。NASAいわく、この軌道は“非常に安定”していて、“宇宙船は月の周りを飛行する間、燃料消費量を抑えて同じ姿勢に留まることができる”とのこと。

オリオンが月の裏側を通過している間、地上チームと同宇宙船との通信は一時的に途絶えました。米東部時間の21日午前7時26分から信号が消失するも、NASAの深宇宙ネットワークが34分後に通信を再確立。NASAは、オリオンをリアルタイムで追えるトラッカーを提供しています。

We calculate the nominal path for each maneuver. When we have signal, we use that information to plot @NASA_Orion's position. When we have loss of signal, we continue plotting Orion's location along that nominal path.