｢色｣に課金…Adobe上のPantoneの色、月15ドルで阿鼻叫喚

当たり前だったものがまたひとつ、当たり前じゃなくなった。

Adobeのデザイン系ソフトウェアを使ってる方々には今、困ったことが起きてます。Adobe Creative Suite、つまりPhotoshopやIllustrator、InDesignといったソフトウェアの中で、ある種の「色」が有料になり、月15ドル(約2,200円)かかることになったんです(年間だと90ドル≒約1万3000円に割り引かれますが、それにしても)。しかもその「色」というのは、特殊な色とかじゃなくて、業界標準になってるPantoneのライブラリで指定した色、なんです。

色ってたとえば「赤」といってもいろんな色味がありますが、Pantoneのライブラリを使うことで「Pantoneの185C」といった明確な指定ができ、デザイナーが考えた通りの印刷物とか制作物を作れるわけです。色の指定方法はPantone以外にもいくつかありますが、中でも世界標準になってるのがPantoneで、Adobeのソフトウェアでも(無料で)使えるようにずっと組み込まれてきて、たくさんのデザイナーが使ってきました。

でも今回の変更は、過去のファイルにさかのぼって適用されてます。だから15ドル払ってない人は、今までの作品の中でPantoneのカラーライブラリから選んだ色が黒塗り表示されるホラーな事態となってます。

Twitter上では、そんな黒塗り画像に添えられたエラーメッセージのスクショがシェアされてます。そこには「このファイルには削除されたPantoneの色が含まれており、PantoneのAdobeへのライセンスの変更によって、黒に置き換えられています。これを解決するには、「詳細」をクリックしてください」とあります。

Fun times ahead for #Adobe designers. Today, if you open a PSD (even one that's 20 years old) with an obscure PANTONE colour, it will remove the colour and make it black. Pantone want US$21/month for access, and Solid Coated goes behind the paywall in early November. pic.twitter.com/BUxzViYFaQ