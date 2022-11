Quest Pro、ネコ耳付けたら世界一かわいいVRヘッドセットになった

なんなんですかこの王様のアイディアは。

コンテンツ開発用機材の威厳はどこにいった。ナデナデしたくなるくらいかわいいじゃないですかこのネコ耳Quest Pro。こんなカスタマイズを施したのは誰だあ!と探してみたら、アメリカのクリエイティブテクノロジストAlex Fielさんが手掛けた作品でした。

Quest Proに付属する、側面ガードタイプの分割遮光ブロッカーが余っているのを見てひらめいたAlex Fielさん。分割遮光ブロッカーを耳としてデコるためのマウントを3Dプリンターでプリントしました。

ちゃんとマグネットで固定できるようにして手抜かりなし。XR関連の最新情報リークで有名なアナリストBrad Lynchさんも「これならQuest Proを使い続けたい」とご満悦です。

This mod by Alex Fiel almost made me wanna keep my Quest Prohttps://t.co/a5pYOSgYcnpic.twitter.com/NqVWmfkxmb