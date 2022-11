テイラー・スウィフトのツアーチケット販売トラブルでファンが大激怒

テイラー・スウィフトのチケット問題、解説。

5年ぶりのツアー「The Eras Tour」を発表したテイラー・スウィフト。先日、チケットの販売が始まったのですが、これが大荒れの事態に。大手チケット販売サイトTicketmasterが販売を始めてすぐにサイトがパンクしてしまい、販売中止にしてしまいました。ファンは大激怒し、テイラーも怒っちゃう騒ぎに。一体何が起こったのか細かく流れを見ていきましょう。

まず、Ticketmasterから15日に先行販売がありました。先行販売でももちろん競争率が激高です。というのも、11月1日から9日までの間に申し込みをした人の中で、当たった人のみが11月14日にアクセスコードを手に入れらるシステム。そのコードを使って15日に先行販売に応募するという流れ。でもアクセスコードがあるからといって、チケットが買えるわけでもないんです。一般発売の前に先行発売でチケットをゲットできる可能性がある、というだけ。先行販売のアクセスコードをもらうための申し込みに時点で、すでにものすごい数になってしまいました。

そんなこんなで、11月15日午前10時から先行チケット販売が始まりました。アクセスコードをもらった人たちが申し込みを一斉に始めるわけですが、ランダムに「オンライン列」というのに並ばされるシステム。自分の前に何人待っているかが表示されます(東京オリンピックのときもそうでしたね)。

ついに自分の番が回ってくると、コンサート会場のスタジアムのマップが表示され、席を選んで購入できます。やった!

ところが販売開始20分後。Ticketmasterのサイトがクラッシュし始めます。午前11時半には完全にダウン。デジタルの列に並んで自分の順番を待っていた何千人が、サイトが落ちたことで、また最後尾に並ばされる事態に。座席を選んで支払いをしている最中にサイトが落ちてまた最後尾に並ばされた人もいたそうです。

その時間、テイラーのチケットを買おうとしてできなくて怒り、悲しみで阿鼻叫喚する人がSNSであふれていました。まず、なぜコードを持った人だけが先行販売で買えるようになっていたのに、サイトがパンクするほどになってしまったか。実は、完全にマネージメントのミス。先行販売のサイトには、コードがなくても入れちゃっていたのです。支払いの入力をするときまでコードが求められないシステムになっていました。なので、コードがない人もサイトに殺到してしまい、サイトがクラッシュしたという経緯。

Ticketmasterはチケット開始から3時間後にサイトが落ちた理由を「歴史的に前例のない応募数」として声明を出したのですが、コードを持っている人たちの数を把握していたはずなので、それぞれの場所で時差はあるにしてもどれくらいの人がサイトに来るかはわかってましたよね…。

Swifties being radicalized against monopolies and getting ready to do some anti-trust lobbying good luck ticketmaster