ドリンク＆ポテトホルダーつき。マクドナルドからゲーミングチェアが！

なぜ、人間はゲームをする時にちょっと油っぽいものを欲してしまうのでしょう。ポテトとか、ナゲットとか、ポテトチップスとかを食べたくなってしまうのでしょう。ゲームをプレイする側がこのポテト欲を認識するのはもちろんですが、ポテト側=マクドナルドも相性の良さは気づいています。

だって作ってますから、マクドナルド印のゲーミングチェアを。

McDonald’s is releasing a gaming chair called the McCrispy.



The chair includes a hot box to keep you warm while gaming 🤔 pic.twitter.com/Kk6wdt5oLy