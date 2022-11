Twitter青バッジが月8ドルで解禁→青バッジのニセ任天堂が中指立てたマリオを拡散【バッジの見分け方】

みんなの憧れの青バッジ。

Twitter収益化を急ぐイーロン・マスクが「だれでも買えるようにする!」と宣言して1週間。開発チームに「7日までに用意できなければチームまるごとクビだ!」と言って実現したのはいいのですが、それまでセレブや要人についていた青バッジが灰色になって数時間で消え、本物となりすましの区別がつかなくなっています。

青バッジを買えるのは今のところ米英豪カナダ・ニュージーランドのiOSアプリだけですけど、次の手順を踏むだけで簡単に取得できます。

アプリのプロフィールから「Twitter Blue」をタップすると、一番上に「Blueサブスクライバーのみなさまには認証済みアカウントと青バッジが付与されます」と表示され、一番下の「Subscribe」ボタンを押すとチェックがつくしくみですね。あっけないほど簡単。

アメリカ在住の日本人の方からも取れたという報告が!

ただこの青バッジ。上の動画を見ればわかるように、本人認証は一切ありません。

ふつう認証バッジといえば、身分証明書の提示、電話番号の確認、メールアドレスの確認、外部SNSの登録などなどと、二重、三重に本人確認を重ねて初めてつく「本人に間違いないことの証」のはずですが、お金を払えば本当にだれでもチェックがつくみたい。いままでの認証バッジとは似て非なるものと考えたほうがよさそうです。

公式マークと区別ができないとの非難を受け、Twitterはこれまで青バッジがついてた著名人や要人のアカウントには灰色の「Official(公式)」ラベルを無料でつけると発表しました。

A lot of folks have asked about how you'll be able to distinguish between @TwitterBlue subscribers with blue checkmarks and accounts that are verified as official, which is why we’re introducing the “Official" label to select accounts when we launch. pic.twitter.com/0p2Ae5nWpO