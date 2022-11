嘘とジョークを見抜ける人でないとTwitterは難しい。存在しないダニエル・ラドクリフのアカウントが停止された？

パロディとジョークに埋もれた真実を見抜けなきゃいけない時代。

イーロン・マスク氏が舵を取ったTwitterが、パロディアカウントはパロディと明記しない限り永久凍結していく方針が報じられています。今回はハリーポッターのダニエル・ラドクリフのアカウントがパロディだとして凍結されちゃった報道があったけど、そもそも彼はSNSをやっていないし、全部がジョークだったというニュース。

替え歌やパロディ音楽で有名なコメディアン・ミュージシャンであるウィアード・アル・ヤンコビックが流したデマ情報を、一部メディアが信じて報道してしまったんです。一体なんでそうなった...?

今週初め、ウィアード・アルがラドクリフくんのアカウントが凍結された!とTweet。まずこの二人の関係はというと、ストリーミング配信サービス「Roku」で公開された『Weird: The Al Yankovic Story』でウィアード・アルを演じるのがラドクリフくん。まさにラドクリフくんがウィアード・アルをパロって演じているわけですが、ウィアード・アルが「ラドクリフのアカウントが凍結された!彼がパロディしているなんて明らかすぎるのに!」と嘆きのTweetをしています。

Oh no, they suspended @danielradcliffe's Twitter account! Wasn't it obvious he was doing a PARODY???