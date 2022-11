イーロン・マスクの｢フリーダム・フライデー｣。停止されていたTwiiterアカウントがどんどん解放される。トランプ元大統領もTwitter復活へ

週明けたら、マスク氏の恩赦が連発してた。

イーロン・マスク氏がトップに君臨してから、ニュースに事欠かないTwitter。いつ機能停止するかわからないとして、もしもの時に備えとこうツイートや、退職かハードワークか選べというマスク氏の発言に対する賛否や、そもそもハードワークとはなんぞや?という話で盛り上がっていますが、マスク氏のマスク氏によるマスク氏の思う自由はますます前進しています。過去に問題発言があったとしてアカウント停止されたユーザーが次々復活しています。これ、「フリーダム・フライデー」と題したマスク氏による恩赦です。

フリーダム・フライデーでアカウントが復活したのは、保守的フェイク(パロディ)ニュースサイトのThe Babylon Bee、文化人のJordan Peterson氏、コメディアンのKathy Griffin氏。The Babylon Beeはトランスジェンダーである俳優のエリオット・ペイジ氏に対する不適切発言、Peterson氏は、同じくトランスジェンダーの米保健省次官レイチェル・レヴィン氏に対する不適切発言が理由でアカウントが凍結されていました。Griffin氏は、Twitter買収後に青バッジから公式の意味が抜けてしまった時、 マスク氏のなりすましアカウントで政治的発言をしたことで垢バン対応されていました。

フリーダム・フライデーが最初に発動された時点では、トランプ元大統領のアカウントへの対応はまだ考え中とのことでしたが、その後復活へ。トランプ元大統領もプラットフォームにアカウント上はカムバックを果たしましたが、本人はTwitterは問題を抱えているとし、自身のSNSであるTruth Socialのみで発言すると言っていますが果たして…。トランプ元大統領もマスク氏に負けず劣らずのTwitter好きですからね、我慢できるのかな…。

Kathie Griffin, Jorden Peterson & Babylon Bee have been reinstated.



Trump decision has not yet been made.