ジブリ×ルーカスフィルムのショートムービー｢禅 グローグーとマックロクロスケ｣がDisney+で公開

スタジオジブリの公式Twitter(本当に公式かどうか何回かチェックしました!)で先日、ジブリとルーカスフィルムがタッグを組む匂わせがありましたが、全貌が明らかに。ジブリのマックロクロスケとルーカスフィルムのグローグーが共演する短編アニメーション「禅 グローグーとマックロクロスケ」がDisney+で公開されました。

「となりのトトロ」のマックロクロスケと「マンダロリアン」のグローグーが禅!? どういう内容になっているのか、そしてどうやら2Dタッチ? いろいろ興味深い!

Zen - Grogu and Dust Bunnies, an Original short, is now streaming on #DisneyPlus. pic.twitter.com/m5SUzxeYuS