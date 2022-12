イーロン・マスクが掲げる｢言論の自由絶対主義｣って？ TwitterでジャーナリストやライバルSNSのアカウントが凍結

ババンババンバンバン!

Twitterが、イーロン・マスク氏を批判するジャーナリストとライバルSNSを垢バンしまくっちゃっています。マスク氏の「言論の自由絶対主義」とはいったいなんだったんでしょうか?

それは前触れもなく突然起こりました。NBCのBen Collins氏がTwitterのスレッドで、CNN、The New York Times、The Washington Postなどのジャーナリストのアカウントが続々と凍結されている状況をリポートしています。

Journalists who cover Elon Musk have been suspended on Twitter tonight: @Donie O'Sullivan from CNN, Aaron Rupar and the Washington Post's @drewharwell.



Rupar tells me he has "no idea" why it happened.