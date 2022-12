1杯目は必ずストレートで！デンマークが誇る、180年以上の歴史を持つ極上ラム酒のお味とは？

こちらは(株)メディアジーンのメディアコマース・チームが編集・執筆した記事です。

早いもので忘年会シーズン。お酒を飲む機会が増えて、さまざまな銘柄に触れることも多いタイミングですよね。

お気に入りをボトルで手に入れて、自宅でもゆったり楽しみたいというお酒好きの方もいらっしゃるのではないでしょうか? 銘柄にまつわるストーリーに思いを馳せたり、合わせるおつまみを考えたりする時間はまさに至福。

現在machi-yaで実施中のプロジェクトでも、そんな大人の嗜みにうってつけのスペシャルなラム酒が展開されています。

180年以上の歴史を持つ酒造の極上ラム酒

今回ご紹介するのは、180年以上の歴史を持ち、かつてデンマークの植民地だったセント・トーマス島で生まれたスピリッツ製造会社・A.H. Riise Spiritsが手掛けた極上のラム酒です。

当初、同社のラム酒は胃薬として開発されましたが、おいしさのあまり本来の用途そっちのけで大人気に。同じく薬として誕生した、コーラにも似た逸話ですね。

machi-yaでオーダーできるのはデンマーク王立海軍の誇り高い歴史に敬意を込めて作られた格式高い銘柄や、“究極”を意味するラテン語を冠した貴重なボトルたち。マスターブレンダーによって入念に選択された樽で熟成し、上品で深みのある、甘美で豊かな味わいのラムに仕上げられています。

Photo: 山科拓郎

銘柄は3種類で、「ROYAL DANISH NAVY(デンマーク王立海軍)」コレクションの「Naval Cadet(海軍士官候補生)」/「NON PLUS ULTRA」シリーズの2タイプ(VERY RAREおよびBlack Edition)。

そのうち、今回試飲の機会を得たのは「NON PLUS ULTRA Black Edition」。幾何学的に切り子面があしらわれた、宝石を思わせるブラックのボトルは高級感たっぷりで、眺めているだけでもゴージャスな気持ちにしてくれます。

Photo: 山科拓郎

ラベルに銘打たれた“NON PLUS ULTRA”には、ラテン語で“これ以上先がない”や“究極”などといった意味合いがあるとのこと。

Photo: 山科拓郎

これは、ジブラルタル海峡のヘラクレスの柱に刻まれた、既知の世界と未知の世界の境目を示す警告としても知られます。未体験の味への期待が大いに高まる、ロマン溢れるフレーズですね。

最初の一杯は絶対にストレートで!

Photo: 山科拓郎

ドキドキしながら開栓すると、完熟の果実を思わせる芳醇な香りが鼻をくすぐります。

例えるなら、ジューシーな桃にバナナ、バターキャラメルなどをかけ合わせたようなイメージでしょうか。

Photo: 山科拓郎

ラム酒といえば、カクテルやロックで楽しむのを想定していましたが、プロジェクトページの解説によると、まずはストレートで飲むのがオススメとのこと。

Photo: 山科拓郎

グラスに注いで光にかざしてみると、非常に美しい琥珀色。そして少しだけ粘度があります。未知への航海を楽しむような心持ちでクイッと口に含むと、まるでミルクチョコレートのように上品な甘みが…!

リッチでクリーミーな味わいと、ほのかに感じられるオレンジのような爽やかな風味がクセになります。奥底に潜む複雑な香りは、使用されている厳選の熟成樽によるものでしょうか。

Photo: 山科拓郎

まるでスイーツのような感覚で飲めるので、食後酒としても嗜むのも良さそう。アルコール度数は42%と高めなので、贅沢な気持ちに浸りつつ、ひと口ずつ時間をかけて楽しみたいと感じました。

アテは変化球で羊かんをチョイス

Photo: 山科拓郎

ラム酒のおつまみには、ナッツ類やドライフルーツ、チョコレートなどが定番。…ですが、ここではあえて和菓子を選び、抹茶と芋のひと口羊かんを合わせてみました。

というのも、以前ラム酒が使われている羊かんを食べた記憶があり、それが非常においしかったからです。

Photo: 山科拓郎

羊かんを口に含んでロックで流し込むと、甘さが折り重なり、口の中が幸せで一杯に。ピークを超えて、少しずつ甘みが引いていく際に感じられる、ラム酒と羊かんの風味がたまらない、リピート必至のおいしさでした。実は和菓子と洋酒、意外と合うのかも…!

カクテルやソーダ割りにした場合も、マッチするおつまみを探すのが楽しそう。オリーブやクッキー、ガトーショコラにチーズなどなど、軽く想像しただけでもいろいろな食べ物との相性が良さそうですよ。

現在machi-yaで実施中のプロジェクトでは、「ROYAL DANISH NAVY Naval Cadet」が14,900円から、「NON PLUS ULTRA VERY RARE」が21,900円から、「NON PLUS ULTRA Black Edition」が27,900円から(いずれも消費税・送料込み)支援可能な状況です。

よりお得な3銘柄のセットや、香りと味をしっかり楽しめるラム専用グラスの支援コースも用意されています。下記リンク先ページで、ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。

>> 【何これ?ラム酒ってこんなに美味しいの?】飲む歴史 A.H. Riiseラム

Photo: 山科拓郎