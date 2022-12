フリトレーにペプシも。公道を走るテスラ｢セミ トラック｣はこんなデザインになっている

なーんか手抜きデザインっぽいような?

2017年に発表された直後より、ウォルマートやDHL、アンハイザー・ブッシュ(ビール業)、ロブロウ(カナダのスーパーマーケット)、ペプシなどの大企業から予約が殺到したTESLA(テスラ)のEV「セミ トラック」。 12月2日から徐々に納車が開始され、各地で目撃例が相次いでいるようです。

まず真っ先に路上で見られたのは、ポテトチップスなどでおなじみフリトレー仕様。シリコンバレーのテスラ所有者たちによるツイッターに、撮影&投稿されました。

場所はカリフォルニア州スタニスラウス郡のモデスト。一般道を走る「セミ トラック」は、黄色から赤へのグラデーションに塗られ、「FritoLay」の文字が前と横に書かれています。

Tesla Semi for @Fritolay spotted in Modesto by one of our members. This beast is going to change trucking forever. pic.twitter.com/Ws9OnmhTf7