2023年、広告が表示されそうな最新（最悪）の場所10選

ますます多くの場で、タゲられます。

先週、僕は1日にいくつ広告を見ているのか数えてみました。24時間きっちりじゃないですが、朝のニュースを読むところから、朝食のラジオから、ソーシャルメディアのフィード、コーヒーショップに行く途中の看板まで、認識できる広告はすべて数えあげました。が、午前10時にはその数は800件を超え、もう数えきれなくなりました。

2022年が終わりに近づく今、僕らは広告に圧倒されてます。デジタル広告に関するブログMobile Dev Memoを運営するEric Seufert氏は、現状は「何もかもがアドネットワーク」だと表現しました。っていうのは今、たとえばホテルチェーンが広告枠を売り出したりして、今まで想像つかなかったような場所が枠になりつつあるんです。

