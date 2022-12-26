  • NEW
  • CATEGORY
  • TAG
  • SPECIAL

    タグ一覧へ

      iPad版の｢Davinci resolve｣が配信開始。PC版と同じく無料で使えます

      • author ヤマダユウス型
      • Twitter
      • Facebook
      • LINE
      • はてな
      • クリップボードにコピー
      • ×
      • …
      iPad版の｢Davinci resolve｣が配信開始。PC版と同じく無料で使えます
      Image: App Store

      動画触る人はとりあえずDLをば。

      ギズモードではひと足お先に使い心地をお伝えしましたが、待望の動画編集アプリ｢DaVinci Resolve for iPad｣が配信されました。推奨デバイスはM1チップ搭載のiPad Pro以降のモデルですが、一部機能が制限になるもののA12 BionicのiPadでも動きます。

      開発のBlackmagicによると、｢DaVinci Resolve for iPad｣はM2チップ以降の最新iPad Proに向けて設計されており、同機では最大4倍高速なUltra HD ProResレンダリングを実現しているとのこと。通常使用は無料で、Studioバージョンのアンロックには1万5000円がかかります。

      iPad Proの高品質ディスプレイが活きる本格的な動画編集ソフトが、ついに出たという感じですね。一部UIはタッチ操作に最適化されているものの、PC版のDaVinciとの遜色はそれほどないように見受けられます。動画をいじってみたい人はぜひお試しをば。

      iPadでガチの動画編集。DaVinci Resolve for iPadきた！

      動画編集アプリ｢DaVinci Resolve｣のiPad版が、iPad Proのサイトでお披露目されているんです！

      https://www.gizmodo.jp/2022/10/davinci-resolve-for-ipad.html

      Source: Mac Rumors

        LATEST NEWS

        GIZMODO REVIEWS

        MORE
        続きを読む