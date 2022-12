｢Twitterのトップを辞めるべき｣投票で過半数にそう言われてしまったイーロン・マスク

イーロン・マスク氏が、Twitter上で自身のTwitterトップ退任を問う投票を実施、過半数が「辞任すべき」という結果に。

マスク氏がTwitterを買収しトップにたってから、毎日話題に事欠かない…、いや、ありすぎて食傷気味なほどです。今何がどうなているのかを把握するのがやっとです。

同時並行でロケットを打ち上げ、電気自動車走らせ、カタールまでW杯見に行っているマスク氏が超人なのはわかります。が、超人が正しい、超人は万人に好かれる、かどうかはまた別のお話。

万人の意見によれば、マスク氏はTwitterトップを退任すべきなのですからね。

「Twitterのトップから降りるべき? この投票結果に従おうと思う」のコメントとともに、12月19日8時20分にツイートされたTwitter投票。投票数は1億7500万件を超え、結果はYES=やめるべきとなりました。YESが57.5%、NOが42.5%。投票ツイートの後には、「現実になるかもしれないから、何を願うかは慎重に」という、ちょっとマスク氏らしくない弱気ツイートも見られました。

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.