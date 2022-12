イーロン・マスク｢TwitterのCEOやめます｣

忙しいな。

TwitterのCEOになってからいろいろ話題を振りまいているイーロン・マスク。つい先日は自身がCEOを辞めたほうがいいのかアンケート取ったりしていましたが、ここにきて「CEO辞めます」って言っています。

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.