【閲覧注意】イーロン・マスクの不適切なツイート集をSpaceX元社員8人が法廷に提出

SpaceXのイーロン・マスクCEOがセクハラ報道の真偽を問う公開質問状を書いた社員8人を解雇し、不当解雇として訴えられている件で、氏の不適切発言のツイートが証拠資料として法廷に提示されています。

米Gizmodo独占入手の訴状には、公開質問状と不適切ツイート2ダース相当が記載されていました。内容は個人攻撃、セクハラ、いじめ、差別、職場にそぐわない性的表現などなどです。

個人アカウントで何を言おうと個人の自由という見方もありそうですが、SpaceXの場合、CEOのツイートを会社の公式見解として扱っていて、従業員マニュアルにも会社の情報源として記載されています(訴状より)。「個人の見解であり所属する組織とは無関係」とはいかないし、「ずっと黙認することでSpaceXと経営陣はイーロンの素行がSpaceX社内で容認されているものだと内外に示していることにほかならない」と原告は述べていますよ。

以下に提示されたツイートを抜粋しておきます。

Can’t get it up (to orbit) lol