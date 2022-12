イグアナ、フロリダ州で停電を起こす

木から降ってきたり、停電させたり、フロリダのイグアナってば…。

フロリダ州南部の街で発生した停電の原因がおかしくてバズっちゃいました。なんと、停電を発生させた犯人…じゃなくて犯トカゲは、イグアナだったんです。

フロリダ州南部のLake Worth Beach市で1431人以上に影響をおよぼす停電が発生したのは、12月7日午前のこと。変電所に何者かが侵入し、変圧器をショートさせたことが原因でした。

そしてその侵入者とは、なんとグリーンイグアナ。グリーンイグアナは、フロリダ固有ではない侵入生物種。侵入種が侵入者。ややこしい話です。

LWB Electric Utility is currently responding to a large scale outage caused by an iguana at our 6th Ave Substation. This outage is effecting customers in the South East area of our service territory. Our teams are working hard to repair the damage and restore the system. pic.twitter.com/by3FwTjCoE