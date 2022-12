iPhone SE 4、出ない可能性があるって

廉価モデル、あまり売れてないのかしら…。

Appleアナリストで知られるミンチー・クオ氏が、次期iPhone SEとされる「iPhone SE 4」について言及しています。iPhone SE 4は2024年に発売されるとみられてはいますが、発売そのものがキャンセルされる可能性もあるそうな。え、まじで?

My latest survey indicates that Apple will likely cancel or postpone the mass production plan for the 2024 iPhone SE 4. I think this is due to the consistently lower-than-expected shipments of mid-to-low-end iPhones (e.g., SE 3, 13 mini, and 14 Plus),