アルテミス1計画で明らかになった7つのこと

現地時間の12月11日(日)に太平洋への見事な着水をもって完結した、NASAのアルテミス1ミッション。

開発に長い年月(そして間違いなく数十億ドル)を費やした割には、あっけなく終わってしまったように感じられます。しかし、アルテミス1は厳密に言うとNASAがSLSロケットと宇宙船オリオンをテストするための実証実験であり、そのたった数週間のうちに主要目的をすべて達成したのでした。

まだ日が浅いですが、本ミッションは大成功を収めた模様。そこでNASAが実現した大きな目標のうまくいった点やいかなかった点、そしてミッション成功が未来にとって何を意味するかなどを踏まえ、アルテミス1から判明した7つのことをまとめました。

もう何年もの間、「もうすぐ実現するアルテミスミッション」や「保留になっている月への旅」などと書かなくてはなりませんでした。しかし、アルテミス1の成功をもって、NASAの探査の次なる時代が本格的に始まったと言えます。

アルテミスミッションのためのNASAの現時点でのスケジュールに関しては、2025年の有人月面着陸を含め全く非現実的であると見て間違いないでしょう。内部監査室もそう述べていました。打ち上げ予定日は月面探査用宇宙服の開発の遅れや月着陸船、あるいはこういう複雑化を増すミッションに必要とされる他の要因など諸々の理由によって、繰り返し先送りにされるでしょう。

連邦議会が資金を与えずにNASAのアルテミス計画を妨害もしくは断念させるなんて疑わしいものですが、財布のヒモを握る者である議院には依然としてそうする権限があります。そうは言うものの、中国は2030年代半ばに宇宙飛行士を月面へ送る計画に全力で邁進中。合衆国には人類を月に降り立たせた経験がありますが、中国の宇宙に対する野心は新たな宇宙競争を引き起こしており、「我々は後れを取っている」と語る専門家もいるほどです。

NASAのスペース・ローンチ・システム(SLS)ロケットは11月16日、ついに轟音を立てて、無人宇宙船オリオンを歴史的な月周回の旅へと送り出しました。880万ポンド(約3992トン)の推力で飛び立ち、今や世界で最もパワフルな現役ロケットでありこれまでに製造されたロケットとしても最強です。NASAはアルテミス計画に必要な巨大ロケットをようやく得て、2020年代後半での月面着陸と、月軌道上に「ゲートウェイ」という宇宙ステーションの設置を目指します。

アルテミスのミッションマネジャーMark Sarafin氏は、「スペース・ローンチ・システムロケットの初打ち上げには、とにかく涙が出た」と11月30日付リリースにてコメント。「例外なくすべてのケースにおいて(ロケットのパフォーマンスの)偏差は0.3%未満だった」と補足しています。ロケットの計画は予算超過や延期に見舞われましたが、SLSは最終的には果たすべき役割をやってのけたのです。

SLSは確かにすごいですが、厄介な問題を伴います

打ち上げロケットのコアステージの燃料は液体酸素と液体水素。スペースシャトル時代に頭痛の種となっていたのと同じ非常に漏れやすい推進剤です。ケネディ宇宙センターの地上チームはロケット初打ち上げの前から水素漏れと格闘しており、数回の延期そして9月には極低温推進剤充填テストに至っていました。チームは気難しいロケットの充填にはもっと穏やかなアプローチが必要だと学んだものの、水素漏れは今後の打ち上げでも問題を引き起こすかもしれません。

NASA's Mike Sarafin says SLS rocket's "eye-watering" performance caused damages to ML1 that were beyond estimates. Deck damage, elevator doors blown out; but these can be fixed ahead of Artemis II.



Otherwise, says SLS performance was as predicted or within 1% of estimates. pic.twitter.com/HjCvYLKzgm