オックスフォード英語辞典、今年の言葉｢ゴブリンモード｣＝ダラダラするに決定

2022年は何気にダラダラな年だったんですね。

先日、参考図書や辞書の出版社であるメリアム=ウェブスター社が今年を象徴する言葉に「Gaslighting(心理的虐待)」を選びましたが、別の有名な辞書のひとつオックスフォード英語辞典も今年の言葉を発表。それは「Goblin mode(ゴブリンモード)」でした。

ゴブリンモードってなによ、と思われる方も多いと思います。まずゴブリンは緑色の小さな生き物のことです。ゴブリンモードとは、そんなゴブリンのようになる、という意味。すなわち「社会的な繋がりや期待を拒否して、自堕落でダラダラ自分勝手に過ごすこと」なんですって。コロナ禍で長い間ステイホームをすることになった結果、パジャマから着替えず、好きなものを食べて、テレビを見たりとダラダラ過ごすことに結構慣れてしまいましたよね。そんな“ダラダラモード”が今年の言葉に選ばれたわけです。

オックスフォード英語辞典のベン・ジマーさんは「ゴブリンモードはこの時代、そして時代精神をよく反映している言葉で、まさに2022年の表現です」とプレスリリースで話しています。

When people say “goblin mode” this is what they mean https://t.co/LEaCJOej93