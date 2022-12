サウスダコタ州、州政府所有のスマホでのTikTok禁止へ

アメリカ vs 中国で真っ先にターゲットにされるTikTok…。

アメリカのサウスダコタ州のKristi Noem州知事が、州政府が所有するインターネットに接続可能なデバイスでTikTokを使用することを禁止する法案にサインしました。これは、TikTokのセキュリティを懸念してのことだそうです。

現在、TikTokの利用者は約10億人で、アメリカでは1億3500万人ほど。これはアメリカ人口の3分の1以上がTikTokを利用していることになります。TikTokの親会社である中国のByteDanceは、利用者の個人データへのアクセスが可能であり、それはすなわち中国政府もアクセスが可能であることを意味しています。

Effective immediately, we are banning TikTok for state government in South Dakota. States across America should follow suit.



We will play no part in allowing China to continue to gain intel and influence in our state. pic.twitter.com/YtguHSUIER