これからの企業向けTwitter認証バッジは、青じゃなくてゴールドになります

AmazonもMicrosoft(マイクロソフト)も。

イーロン・マスクがTwitterのCEOに就任してから、TwitterのサブスクプランであるTwitter Bueは二転三転してきました。一時は新規加入をストップしていたTwitter Blue、12月12日にサービス受付を再開しましたが、企業アカウントのバッジの色が金色に置き換わっていっているようです。

If you start seeing a checkmark that's not blue, you're doing it right. We’re adding more account distinctions.



Gold checkmarks will appear on verified, official businesses on Twitter.



And coming soon, grey checkmarks will appear on government and multilateral accounts.