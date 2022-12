Twitter、全ユーザーのツイートの閲覧数を表示開始

見たい人と見られたい人にとってはうれしい新機能。

Twitterは22日、すべてのツイートの閲覧数を表示する新機能「View Counts」の導入を発表しました。そう、投稿者以外のユーザーにも自分のツイートの閲覧数を見られて、自分も他ユーザーのツイートの閲覧数を見ることができちゃうんです。痛しかゆし?うれしはずかし?

ギズモード・ジャパンのツイートで確認すると、ウェブ(左)からもAndroid(右)からも、いちばん左に閲覧数を見ることができるようになっていますね。

22日午前にイーロン・マスク氏がまたツイートで新機能を発表しちゃいました。ユーザーの90%以上がツイートを読んでもアクションを起こさないため、閲覧数(「インプレッション」と呼ぶそう)はそのツイートが実際にどれくらいリーチしているか、どれくらいアクティブかを示す指標になるということみたいですね。マスク氏が言うように、動画には閲覧数が表示されていますよね。それと同じと言われれば、ああ確かにそうだな、という感じがします。

Twitter is rolling out View Count, so you can see how many times a tweet has been seen! This is normal for video.



Shows how much more alive Twitter is than it may seem, as over 90% of Twitter users read, but don’t tweet, reply or like, as those are public actions.