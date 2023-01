2023年、注目すべきドラマ。ストリーミングが熱い1年になりそう

ストリーミングがさらに充実する2023年。

2023年はMCUがフェーズ5へ

マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)はフェーズ5に突入。まずは『アントマン・アンド・ワスプ:クアントマニア』です。ジョナサン・メジャース演じる征服者カーンもヴィランとして初登場します。『ロキ』のシーズン1の最後にも「在り続ける者」として登場していたカーン。シーズン2が夏に出ますが、たぶんカーンも出てくるでしょうね。あとは、『シークレット・インベージョン』と『アガサ:カヴン・オブ・カオス』も大事なストーリーになってきます。

2023年、どんなドラマが公開される?

・今年は俳優ペドロ・パスカルの年になりそう。有名な役をふたつも演じる予定です。ひとつはPlayStationで爆発的な人気だったゲーム『The Last of Us」が2023年にドラマとして戻ってきます。寄生菌が蔓延して荒廃してしまった世界で、ゾンビと戦う女の子エリーと一緒にサバイバルする娘を亡くした悲しい父親ジョエルを演じます。

もうひとつは、顔は見えませんが、おなじみ『マンダロリアン』のマンダロリアン役。シーズン3が今年公開されます。

・Netflixドラマ『イカゲーム』とApple TV+のドラマシリーズ『セヴェランス』。どちらもミステリースリラー系のドラマで、シーズン2が公開される予定です。どんな続きが見られるのか楽しみです。

・『ドクター・フー』の60周年記念特番が放送予定で、10代目のドクターを演じたデイヴィッド・テナントが再びドクターを演じる予定。

毎週配信 vs シーズン丸ごと配信

新しいドラマがスタートするとDisney+は毎週1話ずつ配信。数週間に渡って待ちきれないワクワクを与えてくれる反面、1週間も待ってられないという人もいるのでは?Netflixは真逆で、シーズン全話を丸ごと投下してきます。自分のペースで見られる反面、次のシーズンまでが長い。どちらにしても、一度ハマれば「待ちきれない」気持ちは同じなんですけどね。

チェックすべきドラマ

・『マンダロリアン シーズン3』(Disney+)

・『The Last of Us』(U-NEXT)

・『ドクター・フー』(BBC、日本の配信先は未発表)

・『ロキ シーズン2』(Disney+)

・『アガサ:カヴン・オブ・カオス』(Disney+)

・『海賊になった貴族 シーズン2』(U-NEXT)

・『セヴェランス シーズン2』(Apple TV+)

・『イカゲーム シーズン2』(Netflix)

・『スター・ウォーズ:アソーカ』 (Disney+)

・『シークレット・インベージョン』(Disney+)

チェックすべき人物

・ペドロ・パスカル(俳優):『The Last of Us』と『マンダロリアン』

・ヴィコ・オルティス(俳優):『海賊になった貴族』

・デヴィット・ジェンキンス(制作総指揮):『海賊になった貴族』

チェックすべき会社

・HBO Max:日本ではHBOとHBO MaxはU-NEXTで見られるようになっています。

・ライブ体験型の企画制作会社: Fever のような映画や絵画などを、映像とテクノロジーを使ってその世界に没入体験ができるサービスを提供する会社がこれからどんどん増えてきそうです。日本でも「Immersive Museum(イマーシブミュージアム)」が開催されました。

・グッズのコラボ会社:いち早く人気が出そうなドラマと組んでグッズを作る会社に注目です。Nextflixは衣料品チェーン店のHot Topicと組んで『ウェンズデー』のグッズをコラボしています。

ストリーミング戦国時代

ストリーミングといえばNetflix、みたいな時代はいつの間にか終わって、Hulu、アマプラ、Apple TV+、Disney+などストリーミング会社もすごく増えました。ということは、各社が視聴者の取り合いをしているということ。ストリーミングに少し遅れをとったワーナーブラザーズも、配信サービスHBO Maxを開始。ワーナーにはDCシリーズという強いコンテンツがあり、さらにはジェームズ・ガン監督が加入したこともあって、これから主要なストリーミング会社になってきそうです。日本にもHBO Maxがやってくるという噂もありますし...。