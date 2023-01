AIに書かせた論文かをチェックするAIを学生が開発

AIに対抗できるのはAIのみか。AI合戦の始まり。

12月に登場して以来、もうGoogleもSiriも敵わないのでは? とも言われるChatGPT(チャットGPT)。どんなことでも答えてくれて、お願いすればおもしろい冗談も小話も書いてくれるし、「〇〇がテーマの歌詞書いて」と頼めば一瞬でエモい歌詞を書いてくれたり、コラムもブログも、小説だって書いてくれます。そう、ChatGPTは願いをなんでも聞いてくれるロボット。

そんな優秀なライターなので、不正に使われることだってあります。学生が学校の課題をChatGPTに書かせるというもの。それはいかん! ということで、プリンストン大学のコンピューターサイエンスとジャーナリズムを専攻する学生のEdward Tianさんが、ChatGPTで書かせた論文かどうかをチェックする「GPTZero」というAIチャットを開発。書かれた文章を分析して、それが人間によって書かれたものか、AIによって書かれたものかを判別するというもの。

I spent New Years building GPTZero — an app that can quickly and efficiently detect whether an essay is ChatGPT or human written