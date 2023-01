世紀の偶然。米・カナダで航空システムが同じ日にダウン

難攻不落と信じられていたNOTAMシステムにいったい何が…?

最近アメリカの飛行機は欠航や遅延が多くて、宿泊やレンタカーの予約手配もギャンブルですよね。年末のサウスウエスト航空大量欠航では予約システムがパンクして、「パイロットも乗務員も乗客も飛行機もみんな揃っているのに、システムに登録できなくて許可が降りなくて飛べない」「荷物が行方不明」なカオスが何週間となく続き、うちの娘もクリスマス明けの帰りの便がキャンセルになって、お正月の餅食べてから帰りました。

Patrick Keaneさんも2回のサウスウエスト便欠航を経て、預けた荷物と奇跡の再会を喜んでいます。

After two canceled Southwest flights, Patrick Keane was finally reunited with his bag at Midway, and he let the entire airport know how it felt. @cbschicago pic.twitter.com/aB2vZmRySP

やっと平常に戻ったと思ったのも束の間で、2週間後の今月10日にはアメリカ航空局(FAA)の航空管制システムNOTAM(Notice to Air Mission)本体がダウン。翌11日の朝にはアメリカ国内の便すべてに離陸停止命令が下されて阿鼻叫喚でした。影響が出た便は1万便を軽く超えています。

地上待機命令はすぐ解除されましたが、1機も離陸できないというのは9.11同時多発テロ以来のこと。NOTAMに至っては1947年にシステムが導入されて以来、初めてのダウンタイム。だれもがサイバーテロを疑いました。

The FAA is working to restore its Notice to Air Missions System. We are performing final validation checks and reloading the system now.



Operations across the National Airspace System are affected.



We will provide frequent updates as we make progress.