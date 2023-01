Prime Video以外にこんなサービスも！ Amazonプライム会員特典のおすすめ3選

こちらは(株)メディアジーンのメディアコマース・チームが編集・執筆した記事です。

何かとお得な印象があるAmazonプライム会員。現在の特典の数は16個もあるんです。

今回は、Amazonプライムの特典内容をご紹介します。

なお、特典内容は執筆時現在のもの。変更になる可能性がありますので、詳細はこちらをご確認ください。

Amazonプライム会員とは?

Amazonプライム会員とは、Amazonの有料会員制サービス。年間プランは4,900円(税込)、月間プランは500円(税込)で加入できます。

会員になると対象商品のお急ぎ便や、お届け日時指定便を無料で利用できます。12時までに注文すれば当日21時までに届く当日お急ぎ便も特典の対象。

対象の映画・アニメ・ドラマが見放題になる「Prime Video」もサービスも会員特典の対象。ダウンロードしてスマホやタブレットで、オフラインの視聴も可能です。

200万曲の楽曲が聴ける音楽聞き放題サービス「Amazon Music Prime」や、Amazon Driveに容量無制限で写真を保存できる「Amazon Photos」も会員特典です。

>>30日間の無料体験はこちら

こんな特典もある! 会員限定サービス

Amazonの会員特典の数が多く、あまり知られていないサービスも多いです。知っておくと、よりお得にサービスを活用できます。

Amazon フレッシュ

「Amazonフレッシュ」は果物やお肉などの生鮮食品や、日用品をご家庭にお届けするサービス。

注文から最短2時間で配送可能。ネットでいつでも購入でき、2時間ごとの配達時間の指定ができるので、仕事帰りにはスーパーが閉店してしまう人にも便利なサービスです。

最低注文金額は4,000円からで、10,000円以上の購入で配送料無料になります。

Prime Try Before You Buy

「Prime Try Before You Buy」は、洋服を試着して、気に入ったら購入できるサービス。最大4点まで取り寄せ可能で、サイズや色違いをまとめて取り寄せられるのが特長。

購入後に「サイズが合わなかった」「思っていたデザインと違った」という状況を避けられますよ。配送料や返送料も無料です。

Prime Reading

「Prime Reading」は、雑誌、マンガ、書籍などの数百冊の電子書籍が読み放題になるサービス。

月額980円(税込)で100万冊の電子書籍が読み放題になる「Kindle Unlimited」というサービスもありますが、Prime Readingの場合は追加料金なしで読めます。

他にもお得な特典がたくさんあります!

他にも、ベビー用おむつとおしりふきが定期おトク便で15%オフになる特典や、らくらくベビー」に無料登録でベビー用品が10%オフになるサービスも。

また、会員本人だけでなく同居の家族を2人まで家族会員として登録可能です。すべてのサービスは共有できませんが、お急ぎ便、日時指定便が無料で使えるなどの特典を利用できます。

対象商品をプライム会員限定の割引価格で購入できるのも魅力。Amazonでよく買い物をする人はこれだけでもとが取れるかもしれません。

プライム会員は30日間無料体験もでき、解約も簡単なので試してみるのもよいでしょう。自動更新の解除の設定をしておけば、無料期間終了後に会費もかかりません。

