新しいMac Pro、春にくるかも

待ってたぜ、進化したモンスター(なお買えるとは言ってない)。

2019年モデルと同じデザインでAppleシリコンを搭載するとウワサされている、次期Mac Pro。その登場時期についてBloomberg記者のマーク・ガーマン氏が言及していると9to5Macが報じています。

いわく、その発表は2023年春頃になるそうな。

予想の根拠となるのはOSのバージョンです。先日、Appleが開発者向けにmacOS 13.2のベータ2をリリースしたのですが、そこからガーマン氏はこんな流れでMac Proにつなげます。

The Apple Silicon Mac Pros in testing currently run macOS 13.3. The X.3 macOS release is typically out in spring. https://t.co/Pq4jhEu7BA