ギネス級水槽が破裂。1500匹の魚と水100万リットルの大惨事

ベルリンで12月16日の朝、世界最大の円筒形水槽「AquaDom(アクア・ドム)」が破裂し、ホテルや博物館、カフェなどもある館内に26万4000ガロン(約100万リットル)以上の水が流れ出ました。ベルリン警察はツイッターで、「信じられないような『海難事故』発生」と呟いています。

宿泊客が金曜日にソーシャルメディアに投稿した動画や写真には、魚の死骸、折れ曲がった梁、割れたガラスなど、52フィート(約15.8m)のガラスタワーの残骸がはっきりと見てとれ、まさに開いた口が塞がらない被害状況が映し出されています。ガラスの破片で2人が負傷してしまったものの、ドイツ当局と救助隊は、人的被害はなかったと発表しました。

Bro what the fuck the fish tank of my hotel just exploded in the middle of the night WHATS GOING ON. #radissonblu#Berlin#aquarium#Explosionpic.twitter.com/Od8iS9YxBN