米CNETがここ数カ月AIに一部記事を書かせていた説

ニュース記事を書く仕事、AIが担う未来になる?

ニュースメディアサイトのCNETのレポーターのジャクソン・リアン氏が、先月ChatGPTの登場によるジャーナリストやニュース産業への影響について「ChatGPTは素晴らしいAIだ。でも、今のところジャーナリストの代わりになる仕事はできない」との記事を発表していました。…なのにCNETでは、11月からAIに記事を書かせていたことが、ニュースサイト Futurismとオンラインマーケッターのガエル・ブレトン氏によって報じられました。

AIによって執筆されたCNETの記事は、「執筆:CNET Money Staff」というクレジットになっていて、そのリンクに飛ぶと詳細には「これはAIを使用して作成されました」と書かれていました。

この疑惑に対してCNETは、「金融チームは金融サービスについての基本的な説明をAIアシスタントにさせてみたらどのような結果になるかを試していただけ」と説明。声明の中で編集長のConnie Guglielmo氏も、CNETのゴールは多忙なレポーターやスタッフの仕事をAIエンジンがカバーできる部分もあるだろうと考えていると語っています。

Looks like @CNET (DR 92 tech site) just did their coming out about using AI content for SEO articles. pic.twitter.com/CR0IkgUUnq