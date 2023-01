2023年は当たり年。ゲームの歴史を辿れるATARIが豊作です

現代的なゲーミングデザインという冒険心もくすぐられます。

ファミコン以前の70年代から80年代最初期まで、全世界にご自宅TVゲームのムーブメントを巻き起こしたATARI。若き日のスティーブ・ジョブズがエンジニアとして在籍していたことでも名が知れた企業です。

当時のゲームマシンAtari 2600(VCS)の画面解像度はいまどきアイコンでももちっと高解像でしょ、と言いたくなってしまう160×192ピクセル(諸説あり)。ゲームのキャラはモザイクかけたんですかって思ってしまうフルドット。でも、ゲームの面白さは解像度で決まるもんじゃないことから、今でも愛されていますよ。

