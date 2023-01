飛行機内でとなりの席に放尿した銀行重役が失踪→逮捕→クビに

世界にVP(副社長)は数あれどVPeeは彼ひとり。

ニューヨーク発ニューデリー行きエア・インディア102便ビジネスクラスの機内で前後不覚になるまで酩酊し、後ろに座っていた女性客(72)に放尿した米大手銀ウェルズファーゴ銀行ムンバイ支店 Shankar Mishra 総務担当バイスプレジデントが逃亡先で逮捕され、勤務先をクビになっていたことが明らかになりました。

トイレと間違えたのか、そういう性癖なのか。理解に苦しむ事案ですが、事件が起こったのは昨年11月26日のことなので少し前です。被害者はいったん見逃してあげようと思ったようなのですが、男性と航空会社の甘い対応に触れ、これを野放しにしてはならないと考えを改め、今ごろになって完全暴露に踏み切ったというわけです。以下の画像が告発内容。

What happened on Air India with the drunk man urinating on a female passenger is sexual abuse and violation of the worst kind. Read the victims full account of what transpired. It’s horrendous that there was no one on ground to record the passengers complaint and follow it up . pic.twitter.com/ulIILKdyTU