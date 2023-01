二足歩行ロボATLAS、工事現場でふざけすぎ

コントみたいになっちゃってる。

Boston Dynamicsの二足歩行ロボATLAS。ギズモードでも長いことウォッチしてきていますが、なんか気がついたらかなりふざけたヤツになってて笑いました。こんなことでいいのでしょうか。

Boston Dynamicsが先日公開した最新ATLASのデモ動画がこちら。人間のアシスタントとして働くATLASの様子で、高所作業をするうっかり作業員が必要な道具を地上に忘れてしまったぞ…さてどうする?というシチュエーションです。

It’s time for Atlas to pick up a new set of skills and get hands on. pic.twitter.com/osOWiiBlSh