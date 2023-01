3年ぶりの対面開催となった今年のCES。

がんばってるブースを抜けていくと、なんとも不気味な光景が広がっていました。青白い光を放つメカ触手が顔の手前まで迫っているのに、みな魂を抜かれたように口をあけて微動だにしていませんよ?

Back at CES for the first time since 2020. Any guesses as to what this nightmarish gizmo is? pic.twitter.com/2gEeDL3ocp