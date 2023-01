今年はさらに飛躍必至なChatGPT。期待しかないです。

人工知能研究所のOpenAIが開発し、昨年公開されるやいなやネット民から絶大な指示を得ているChatGPT。

そのあまりの優秀さに、Googleが焦ってるとか、Microsoftが自社の検索エンジンに乗っけるとか、ネット民が楽しむだけでなくIT企業も大騒ぎしています。が、やはりChatGPTにも得意不得意はあるわけで。できること、できないこと、まとめてみました。

1. ラッパーぽい歌詞がかける

米Gizmodo編集部が「トイレ」についてラッパーのジェイ・Zぽい歌詞を書かせてみたところ、見事なラップができました。ジェイ・Zなのでもちろん英語詞ですが、できあがったのがこちら。韻の踏みも素晴らしいですね。

Verse 1

I’m sittin’ on a throne of gold

A toilet fit for a king, never cold

I wipe my ass with hundred dollar bills

‘Cause I’m the man, and I’m living for the thrill

Chorus

Golden toilet, shining bright

I’m living lavish, day and night

Money and fame, they come and go

But this throne of gold, it’s here to show

Verse 2

I used to hustle on the streets

Now I’m sippin’ champagne, makin’ sweet beats

I made it big, and now I’m on top

Sittin’ on my golden throne, never gonna stop

Bridge

I’m the king of the game

Sittin’ pretty on my golden throne

I worked hard for this life of luxury

Now I’m living it up, ain’t nobody gonna stop me

Chorus

Golden toilet, shining bright

I’m living lavish, day and night

Money and fame, they come and go

But this throne of gold, it’s here to show