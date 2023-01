気候変動対策を求める活動が過激化している

EuroNewsによると、昨年4月にスペインの国会議事堂に集まった約100人の抗議者らは、気候危機によって失われた人々の血を象徴する赤いペンキを階段にぶちまけたそうです。Scientist Rebellionがその様子を撮影してツイートしています。

この直接行動によって、50人以上が逮捕されました。

#scientistrebellion

In parallel to the actions in Copenhagen, scientists in Madrid, Spain, covered the seat of the Spanish parliament in red paint to point out to the blood that is shed by the use of fossil fuels and the ongoing investm. in fossil fuel infrastr. and exploitation pic.twitter.com/jV9wU6oKN5