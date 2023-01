米CNET、AIにひっそり書かせた記事が間違いだらけだった

CNETだけの問題じゃない。

ネット上から得た知識を元にそれっぽい文章を一瞬で書き上げてくれるAIチャットボット、ChatGPT。

きれいな文章を一瞬で編み出せて、中身もある程度まともなのはすごいんですが、あくまで「ある程度」でしかなく、ときどきニセ情報を混ぜてしまうこともあります。

米メディアWebサイトのCNETは、このChatGPTをひっそりと実際の記事作りに使ってしまっていました。

Futurismなどによれば、CNETは去年11月頃からChatGPTに記事を書かせていたんですが、その内容があまりにウソだらけで、何回も大きな訂正をする結果になっています。

ChatGPTが書いた「複利」に関する解説記事では、大きな間違いが少なくとも以下の5カ所ありました(現在は修正済み)。

・普通預金口座に1万ドル入っていて利率が3%で毎年複利が付いた場合、1年後には利息だけで1万300ドル(約133万円)の収入になると示唆しました。その場合の収入は、実際は300ドル(約3万8700円)です。

・同様の間違いがもう1カ所ありました。

・1年間の譲渡性預金口座の複利計算は1年ごと、と言っていました。実際は、譲渡性預金に利息が付くタイミングはさまざまです。

・利率4%の自動車ローンで5年間に払う金額を間違って伝えていました。

・「APR」(年換算利回り)と「APY」(年間収益率)を混同していたため、間違ったアドバイスをしていました。

CNETはもう2カ月以上、累計78件もChatGPTに記事を書かせ続けています。多いときでは、1日に12件書かせていました。

記事の署名は、元々は「CNET Money Staff」、その後「CNET Money」となりましたが、どちらもAIだとはわからない署名です。AIが書いた記事であることは、著者の説明部分をプルダウンすると「自動化技術を使って作られた」とあるだけでした。

Futurismなどのメディアがこのことに気づいて炎上し始めてからようやく、CNETのConnie Guglielmo編集長が声明を出し、「CNETはAIによる支援の実験をしている」と明かしました。

でもこの声明は、ただ火消し的に全体のスタンスを回答しただけで、Futurismなどが指摘した個々の間違いには触れていません。

Futurismによれば、CNETがChatGPTによる記事を訂正したのは自発的なものではなく、Futurismが直接CNETに修正点を連絡した後だったそうです。

CNET added this gigantic correction to one of its AI-generated articles after we reached out with some questions about its accuracy 🫠 pic.twitter.com/TvZMzFb1k3