多すぎて記憶が追いつかない。頻度も激しさも増す世界の気象災害

昨年夏、7月末から8月にかけてアメリカで「1000年に一度の洪水」が5件発生しました。7月26日にミズーリ州セントルイス都市圏でサンダーストームが1時間で降らせた51mmの豪雨によって起こった鉄砲水も、その「1000年に一度」の1つでした。

洪水の中から救助隊によって数十人が救出されました。セントルイス警察によると、水位が213cmに達した地域で家に閉じ込められた住民もいたそうです。

TRAFFIC ALERT CORRECTION: Flooding has been reported in the area of Hodiamont and Horton Pl, with approx. 7 feet of water in the area. There are residents trapped in their homes in that area. @STLFireDept has been notified. PLEASE AVOID THE AREA. #STL