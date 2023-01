100kgまでOK｡大人も乗せて運べるトヨタのeカーゴバイク

メイド・イン・フランスのトヨタの自転車。

持続可能なモビリティーを促進するべく、2021年12月に大量の近未来バッテリーEVを発表したトヨタ。

世界的な自動車メーカーのトヨタですが、フランスではeバイクのDOUZE Cyclesと手を組み、脱炭素化社会を目指す電動カーゴバイク「DOUZE Cycles x Toyota Mobility」を発売します。

荷台の部分には風呂桶のような300L容量のカゴを合体させられ、ここに荷物や大人ならひとり、子供なら3人を乗せて運ぶことができます。個人で使っても良いですし、企業が配達用に採用してもOKです。

Le vélo-cargo « @DouzeCycles x La mobilité Toyota » est enfin arrivé ! 🚲Une nouvelle solution « Made in France » visant à promouvoir la mobilité locale, douce et durable !Pour en savoir plus : https://t.co/uZOLiaZ7ih#MadeinFrancepic.twitter.com/tJGCMCQF4Q