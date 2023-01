Googleも紛失防止タグを作っているようです

Google版AirTag。

TileやAppleのAirTagのような紛失防止タグを、Googleも開発中だという話が聞こえてきました。情報を発信したのは、開発者&リーカーのKuba Wojciechowskiさん。自身のTwitterアカウントで、Androidのペアリング技術「Fast Pair」で、紛失防止タグを示唆するようなリファレンスを発見したとツイートしています。コードネームは「grogu」だそう。

I have recently found references that show that Google's working on support for locator tags in Fast Pair - see the linked thread for more info. https://t.co/8tvlWaHQpv



Now it turns out Google's working on a first party tracker too!