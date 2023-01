航空会社がウソついてる？ 旅行客がAirTagを使って自分のロストバゲージを追跡

不思議なロストバゲージの旅。

2022年年末、アメリカを襲った「クリスマス大寒波」。6,000便もキャンセルが出たほどの大混乱でした。運良く飛行機に乗れても、荷物を失うロストバゲージに遭ってしまった人もたくさんいました。そんななか、航空会社も頼りにならず、自分の荷物のAirTagを頼りに自らロストバゲージを追跡調査した乗客がいました。

I’d just like everyone to know that @united has lost track of my bag and is lying about it. My apple AirTag shows that it has been sitting in a residential apartment complex for over a day. Out back by the dumpsters, I have found other emptied United Airlines bags. pic.twitter.com/fcoq4nj3zb