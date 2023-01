｢安いAirPods｣が登場するかも

その頃にはLightning端子に別れを告げてるかも?

Apple関連のアナリストであるミンチー・クオ氏が、Appleのオーディオ製品であるAirPods MaxとAirPodsの新モデルについて言及しています。

いわく、どちらも2024年の後半から2025年前半に登場する可能性が高いそうです。

高級ヘッドホンであるAirPods Maxは、2020年12月にリリースされました。そんなAirPods Maxの新型はAirTagにも搭載されているU1チップを採用し、探す機能に対応。バッテリーも長寿命化、なによりもLightning端子を廃してType-C端子を採用するとのこと。

新型AirPodsについては、99ドル程度の手頃な価格になるのではとしています。現状一番安いAirPodsは、1万9800円の第2世代モデルです。99ドルを目指しているこのモデルが正当な後継機となるのか、あるいは低価格なLite的モデルとなるかは不明。Pro無しモデルは手頃に、Proモデルは強気な価格にっていう路線はありえそうではあります。

(4/5)

The next-generation AirPods will likely begin mass shipments in 2H24 or 1H25, including more affordable AirPods (with Apple targeting a price of $99) and new AirPods Max, which will be assembled by Luxshare ICT and Hon Teng.