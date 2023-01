安いとは言えなくなってしまう、MetaのVR

また1つ伝説が終わる。

Metaは同社の初代VRヘッドセット「Meta Quest 1」のサポートを終了することを発表しました。

今後はコンテンツの更新も受けられなくなるとのこと。ただし来年の2024年までにはセキュリティパッチや、バグ修正は配信される予定です。

MetaはQuest 1のユーザーあてにその旨メールで通知しており、その内容がTwitterに投稿されました。そこには同社が(安価な)初代VRデバイスのサポートを終了すると明記されています。

Meta Quest 1 will no longer receive feature updates, have access to friend party joins/creates, or access to Horizon Home features



These headsets will still receive important bug/security fixes until 2024 pic.twitter.com/DvQ5X5Y10Q